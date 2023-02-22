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جديد المحليات > “الثقافة” تعلن أسماء الحاصلين على مِنَح البحث في “يوم التأسيس”
22/02/2023   11:08 م

“الثقافة” تعلن أسماء الحاصلين على مِنَح البحث في “يوم التأسيس”

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أعلنت وزارة الثقافة، اليوم (الأربعاء)، أسماء الحاصلين على المِنَح البحثية ليوم التأسيس، البالغ عددها 1139 منحة، والتي تهدف لدعم الأبحاث والدراسات الخاصة بتاريخ تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود.

وتضمنت القائمة الحاصلة على المنح، كلًا من إبراهيم الحقيل، ويحيى خطاطبة وفريقه، وسميرة العتيبي وفريقها، ووجدان توفيق وفريقها، وصالح الثبيتي، ومريم العنزي، ورنا محبوب وفريقها، ومبارك الدوسري.

وأكدت الوزارة أن البرنامج استقبل 94 طلب تقديم على المنح من العلماء، والخبراء السعوديين، وغير السعوديين المهتمين بدراسة يوم التأسيس، وتاريخ الدولة السعودية الأولى. وفق “أخبار 24”.

ويشتمل نطاق المنحة في سنتها الأولى، على أبحاث ودراسات المرحلة الزمنية (1139هـ – 1233هـ)، وأبحاث تؤرخ قيام الدولة السعودية الأولى، وأبحاث ودراسات حول دور يوم التأسيس في تعزيز الهُوِيَّة الوطنية السعودية، وأبحاث ودراسات نقديّة عن المصادر التاريخية والوثائق التي تناولت تلك المرحلة.

الثقافة

“الثقافة” تعلن أسماء الحاصلين على مِنَح البحث في “يوم التأسيس”

جديد المحليات
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