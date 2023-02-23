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جديد المحليات > معرض جدة الدولي للسياحة والسفر يختتم أعماله
23/02/2023   9:13 م

معرض جدة الدولي للسياحة والسفر يختتم أعماله

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اختتمت النسخة الـ11 لمعرض جدة الدولي للسياحة والسفر، في “سوبر دوم”، بمشاركة أكثر من 200 جهة محلية ودولية من هيئات وشركات قطاع السياحة والسفر، برزت فيه الأزياء العالمية.

ويعد المعرض منصة ذات بعد إقليمي ودولي لتشجيع سوق السفر والسياحة، داخلياً وخارجياً، وربط أعمال السياحة الخارجية مع البلدان المشاركة في مشاريع الاستثمار السياحي الجديدة.

وشارك في المعرض هذا العام دول: الهند، وكوريا، وماليزيا، وألبانيا، وكازاخستان، والمغرب، وسط تألق أركان المعرض بالألوان. وفق “أخبار 24”.

وأبرزت الدول التي شاركت في المعرض أزياءها كوسيلة جذب للحضور، الذين ارتدوا الأزياء والتقطوا الصور، حيث تضمنت أركان الدول معروضات لملامح الحياة بها.

معرض جدة الدولي للسياحة والسفر يختتم أعماله

جديد المحليات
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