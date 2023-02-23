بالفيديو والصور.. الدحيل لنصف نهائي الآسيوية بثنائية في مرمى الشباب

حصد فريق الدحيل القطري بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا بعد الفوز بثنائية مقابل هدف أمام نظيره الشباب خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.
وتقدم فريق الدحيل بهدف في الدقيقة 77 عن طريق لاعبه مايكل أولونجا قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 85، فيما قلصّ سعيد الربيعي النتيجة بهدف للشباب في الدقيقة 90+3.
وبدأ الشوط الأول بضغط من قِبل لاعبي الشباب فتصدى حارس مرمى الدحيل صلاح زكريا لانفراد لاعب الشباب كارلوس جونيور.
ووصلت كرة قوية لمهاجم الدحيل أولونجا في الدقيقة 12 داخل منطقة جزاء الشباب ليُسددها بجانب المرمى.
وتصدى حارس مرمى الشباب كيم سيونج لفرصة تسجيل للاعب الدحيل أولونجا في الدقيقة 31.
وتألق حارس مرمى الدحيل في الدقيقة 45 بالتصدي لتسديدة من داخل منطقة الجزاء للاعب الشباب كارلوس جونيور.
وتوقف اللعب في الدقيقة 54 بعدما تعرض لاعب الشباب كارلوس جونيور لإصابة في قدمه خلاله محاولته استلام كرة طولية وصلته داخل منطقة جزاء نادي الدحيل ليسقط ويخرج من الملعب على ناقلة.
ودفع المدير الفني لفريق الشباب مورينو باللاعب فهد المولد ليكون بديلاً لكارلوس جونيور الذي غادر الملعب مُصابًا في الدقيقة 56.
وأرسل لاعب الشباب فهد المولد كرة رأسية في الدقيقة 65 علت مرمى الدحيل.
وتقدم فريق الدحيل بهدف سجله لاعبه مايكل أولونجا بعدما وصلته عرضية حولها برأسه في مرمى الشباب بالدقيقة 78. وفق “أخبار 24”.
وأشهر الحكم في الدقيقة 80 بطاقة صفراء للاعب نادي الشباب هتان باهبري وسط اعتراضات من اللاعب على القرار.
وعاد اللاعب ذاته أولونجا ليُسجل الهدف الثاني لفريق الدحيل في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.
وقلص لاعب الشباب سعيد الربيعي بهدف في الدقيقة 90+3 في مرمى الدحيل.
وبدأ المدير الفني لفريق الشباب مورينو بتشكيل مكوّن من: كيم سيونج جيو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، سعيد الربيعي، متعب الحربي، رياض شراحيلي، حسين القحطاني، إيفر بانيغا، جوانكا، هتان باهبري، كارلوس جونيور.
وجلس على دكة بدلاء الشباب في بداية المباراة كل من: حسين شيعان، محمد العبسي، خالد الغامدي، حسين الصبياني، نادر الشراري، محمد عبسي، ماجد كنبة، تركي العمار، فهد المولد، سعد المولد.
وبدأ المدير الفني لفريق الدحيل، كريسبو المباراة بتشكيل مكوّن من: صلاح زكريا، بسام الراوي، محمد النعيمي، لويز مارتن، المعزل علي، كريم بوضياف، مايكل أولونغا، أيدميلسون جونيور، نام تاي هي، فيديريكو فرنانديز، يوسف أيمن.
وجلس على دكة بدلاء الدحيل في بداية المباراة كل من: شهاب الليثي، خالد محمد، عبدالعزيز حسن، محمد موسى، أحمد معين، محمد عماد، إسماعيل محمد، علي عفيف، دياب طه، محمد مونتاري.
الشباب يخسر فرصة الوصول إلى نصف نهائي القارة
📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️#الدحيل_الشباب#دوري_أبطال_آسيا | #SSC pic.twitter.com/eryTNMmcQ9
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 23, 2023