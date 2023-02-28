وزير البيئة: تحول “مؤسسة الحبوب” إلى هيئة يعزز مواجهة تقلبات السلع الغذائية

رأس وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم (الثلاثاء)، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة.
وأشار الفضلي إلى أن تحول (المؤسسة العامة للحبوب – سابقاً) إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي يأتي لأهمية قيامها بالأدوار المناطة بها والعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات الاستباقية المطلوبة لمواجهة أي تطورات عالمية في اسواق السلع الغذائية، والقيام بدور التنسيق وتوحيد الجهود والتكامل بين الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي من القطاعين العام والخاص.
من جهته استعرض محافظ الهيئة أحمد الفارس جدول الأعمال، حيث تضمن مسار تحويل المؤسسة، إلى الهيئة، ومناقشة تشكيل لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى وجدول الأعمال المتعلقة بنشاط الهيئة، وأصدر المجلس عدداً من القرارات في هذا الشأن. وفق “أخبار 24”.
حضر الاجتماع كل من محافظ الهيئة، ووكيل شؤون المناطق بوزارة الداخلية المهندس عبدالله الربيعة، ووكيل وزارة البيئة المهندس أحمد العيادة، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بالهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ سامي الصقر، ووكيل السياسات المالية الكلية بوزارة المالية الأستاذ ثامر الجارد، والوكيل المساعد للأعمال المساندة بوزارة التجارة الأستاذ محمد العبيد، والمهندس عبدالله بن نوح والمهندس أحمد عابد كممثلين عن القطاع الخاص.