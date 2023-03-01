“فرصة للتعلم والمعرفة”.. وزير التجارة يدعو رواد الأعمال للمشاركة بملتقى “بيبان 23”

دعا وزير التجارة ماجد القصبي رواد الأعمال للمشاركة في ملتقى “بيبان 23” الذي سيقام في الفترة من 3- 13 مارس الجاري، للاستفادة من فعالياته؛ حيث سيشارك في أكثر من 350 متحدثاً من 20 دولة.
وأضاف القصبي أن المملكة تشهد حراكاً نوعياً وغير مسبوق من خلال رؤية 2030، مبيناً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد؛ حيث تمثل 99 % من إجمالي المنشآت.
وأشار إلى أن المشاركة في ملتقى بيبان تعطي فرصة للتعلم والمعرفة وتوجيه الأسئلة فالسؤال مفتاح المعرفة، مضيفاً أن الملتقى سيشهد إقامة ورش عمل ويمثل 9 أبواب من بداية العمل ويشمل كل سلسلة الإمدادات التي يحتاجها رائد ورائدة الأعمال. وفق “أخبار 24”.
ويعد بيبان ملتقى للتواصل بين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، لحثهم على تبادل الأفكار المبتكرة والخبرات، وتقديم أفضل الحلول لمواجهة التحديات.
ويجمع بيبان جميع الجهات في المملكة والداعمة من مختلف أنحاء العالم لتحفيزهم على تقديم خدماتهم المتخصصة في تعزيز نمو وازدهار قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
ويمكن للراغبين بالمشاركة والتسجيل في الملتقى أو معرفة المزيد عنه وعن فعاليات الدخول على الرابط التالي.
#عاجل | #وزير_التجارة يدعو رواد الأعمال للمشاركة بملتقى #بيبان23 pic.twitter.com/p258QJNRPW
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 28, 2023