نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “فرصة للتعلم والمعرفة”.. وزير التجارة يدعو رواد الأعمال للمشاركة بملتقى “بيبان 23”
01/03/2023   7:17 ص

“فرصة للتعلم والمعرفة”.. وزير التجارة يدعو رواد الأعمال للمشاركة بملتقى “بيبان 23”

+ = -
521

دعا وزير التجارة ماجد القصبي رواد الأعمال للمشاركة في ملتقى “بيبان 23” الذي سيقام في الفترة من 3- 13 مارس الجاري، للاستفادة من فعالياته؛ حيث سيشارك في أكثر من 350 متحدثاً من 20 دولة.

وأضاف القصبي أن المملكة تشهد حراكاً نوعياً وغير مسبوق من خلال رؤية 2030، مبيناً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد؛ حيث تمثل 99 % من إجمالي المنشآت.

وأشار إلى أن المشاركة في ملتقى بيبان تعطي فرصة للتعلم والمعرفة وتوجيه الأسئلة فالسؤال مفتاح المعرفة، مضيفاً أن الملتقى سيشهد إقامة ورش عمل ويمثل 9 أبواب من بداية العمل ويشمل كل سلسلة الإمدادات التي يحتاجها رائد ورائدة الأعمال. وفق “أخبار 24”.

ويعد بيبان ملتقى للتواصل بين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، لحثهم على تبادل الأفكار المبتكرة والخبرات، وتقديم أفضل الحلول لمواجهة التحديات.

ويجمع بيبان جميع الجهات في المملكة والداعمة من مختلف أنحاء العالم لتحفيزهم على تقديم خدماتهم المتخصصة في تعزيز نمو وازدهار قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

ويمكن للراغبين بالمشاركة والتسجيل في الملتقى أو معرفة المزيد عنه وعن فعاليات الدخول على الرابط التالي.

“فرصة للتعلم والمعرفة”.. وزير التجارة يدعو رواد الأعمال للمشاركة بملتقى “بيبان 23”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885252368.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.