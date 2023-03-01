ضبط وكر إجرامي بالدمام احتال على أفراد وهيئات بانتحال اسم شخصية مسؤولة

رصدت رئاسة أمن الدولة، نشاطاً عصابياً إجرامياً يمتهن النصب والاحتيال على أفراد وكيانات وهيئات من خلال انتحال اسم شخصية مسؤولة، وطلب المعلومات البنكية للأفراد والكيانات؛ بحجة تقديم مساعدات مالية.
وأوضحت أن هذا النشاط استخدم برامج للاتصالات الهاتفية، وروابط مزيفة لمواقع إلكترونية حكومية وتجارية، واستهدف الكثير من المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أنه من خلال المتابعة الأمنية، تمكنت الجهة المختصة بالرئاسة يوم (الإثنين) الموافق 7 / 8 / 1444هـ من ضبط وكر إجرامي، يعود لأحد ضعاف النفوس بمدينة الدمام، جهّز منزله ليكون منطلقاً لهذه العمليات الإجرامية بتوفير شبكة اتصالات تسهل تمرير المكالمات بأرقام محلية.
وحذّرت رئاسة أمن الدولة من الانسياق وراء مثل تلك الاتصالات، ودعت إلى عدم الاستجابة لها، أو الإدلاء بأي معلومات عن هوياتهم وحساباتهم البنكية، مشددة على أهمية إبلاغ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عمَّا يرد من تلك الاتصالات والرسائل على الهاتف (330330)، أو مركز العمليات الميدانية رقم (990) في رئاسة أمن الدولة.وفق “أخبار 24”.