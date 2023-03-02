قريباً رياضة “اليوغا” في الجامعات.. والمملكة تسعى لتنظيم أول بطولة

تستمر المملكة في دعم الرياضة التي حققت إنجازات تاريخية خلال الفترة الماضية، حيث تسعى لتوقيع عدة اتفاقيات مع كبرى الجامعات وبمختلف المناطق لدعم ممارسة رياضة اليوغا خلال الشهور القليلة القادمة.
وأكدت رئيس اللجنة السعودية لليوغا نوف المروعي، على أهمية إدخال رياضة اليوغاسانا في منظومة الألعاب الجامعية، مشيرةً إلى أن اللجنة تستهدف اكتشاف مواهب اللاعبين المتميزين في جميع أنواع رياضات اليوغا عامة ورياضة اليوغاسانا لصقل مواهبهم ودعمهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.
وطالبت المروعي بأن تصبح ممارسة رياضة اليوغا من الأنشطة المستدامة في الجامعات سواء كانت بممارسة اليوغا للصحة والعافية والهاثا يوغا وأنماطها، أو اليوغاسانا. وفق “أخبار 24”.
وتطرقت إلى تنظيم أول بطولة بالمملكة، منوهةً بدعم وجهود الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لدعم رياضة اليوغا واللجنة والذي تمثل في احتضان جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة.