مذكرة تفاهم لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية بقطاع الثقافة للمملكة

وقَّع وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ووزير الاستثمار خالد الفالح، اليوم (الأربعاء)، مذكرة شراكة استراتيجية بين الوزارتين؛ لتنمية وتطوير قطاع الاستثمار الثقافي في المملكة، وجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية بالقطاع الثقافي إلى المملكة.
وتسعى وزارة الاستثمار؛ وفق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بالرياض، إلى جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية في القطاع الثقافي إلى المملكة، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، وتقديم الخدمات المتاحة للتنفيذيين بهدف استقطابهم، إلى جانب التعاون لتصميم واعتماد الحوافز المادية وغير المادية من خلال اللجنة الوطنية للحوافز، التي من شأنها جذب الاستثمار في القطاع الثقافي.
وتتعاون الوزارتان في التنسيق والدعم للمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية بوصفها منصات لترويج الفرص الاستثمارية الثقافية فيما يتعلق بنطاق تطبيق هذه المذكرة، كما تتعاون في خلق الفرص والشراكات الاستثمارية، من خلال التنسيق للبدء في مناقشات مع مختلف أنواع المستثمرين في القطاعات الثقافية؛ لاستقطاب الاستثمارات الثقافية النوعية، والتعاون في تسويقها عبر القنوات المختلفة مثل؛ الفعاليات، والاتصال المباشر بالمستثمرين، والمنصات الإلكترونية. وفق “أخبار 24”.
وتهدف الشراكة الاستراتيجية بين الوزارتين إلى تحديد إطار للتفاهم المشترك للإسهام في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، واستراتيجية الاستثمار الثقافي، وتطوير وتقديم مجموعة من الفرص الاستثمارية الملموسة في القطاع الثقافي، وتقديم مجموعة متنوعة من شراكات التمويل المستدام للمستثمرين، وضمان بيئة تنافسية عبر القطاعات الثقافية والقطاعات الفرعية ذات الأولوية للطرفين.