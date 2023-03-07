خلال استطلاع رأي.. “الكبسة” تتصدر رغبات السعوديين

أفرز استطلاع للرأي، أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام “رأي” التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، حول نوايا وخطط المواطنين، فيما يخص التنزه، من الآن وحتى شهر رمضان، أن 61% يخططون للخروج إلى أماكن صحراوية، بينما ينوي 15% الاتجاه إلى أماكن جبلية، فيما كان نصيب الأماكن البحرية 9% فقط.
وفي سؤالٍ حول ما ينوي المتنزهون طبخة، أو اصطحابه معهم من أكلات، فقد تصدرت “الكبسة” واكتسحت الخيار الخاص بوجبات التنزه، ولقيت اختيار 74% من أفراد العينة، وكان الخيار الثاني للشواء بنسبة لم تتجاوز الـ4%، بينما توزعت الاختيارات إلى 22% لأصناف مأكولات أخرى مختلفة.
وفيما تكونت العينة التي شاركت برأيها في الاستطلاع 977 مواطناً ومواطنة، 75% منهم من الذكور، أفصح 71% من العينة عن نواياهم للخروج في نزهة، 57% منهم بصحبة عوائلهم وذويهم، بينما سيخرج 34% مع الأصدقاء، و9% مع زملاء العمل أو الدراسة.
وانكشف من الاستطلاع أن 37% من المشاركين ينوون المبيت حيث يتنزهون، أياً كان موقع النزهة، في حين يعتزم 63% المبيت أكثر من ليلة.
ولشهر رمضان طقوسه الخاصة بالنسبة للسعوديين، وتتفاوت تلك الطقوس ما بين من يفضل قضاء الوقت مع الأسرة والأقارب، بينما يختلف البعض الآخر، من خلال قضاء الأوقات مع الأصدقاء، سواء في المدن أو خارجها.
وربما يكون لشهر رمضان المقبل طابعه الخاص، وذلك من خلال لطف الأجواء حسب خبراء الطقس والمناخ، على عكس السنوات الماضية، التي شهدت ارتفاعاً في درجات الحرارة.
وفق “أخبار 24”.