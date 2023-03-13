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جديد المحليات > انخفاض بدرجات الحرارة على بعض المناطق من الثلاثاء وحتى الخميس
13/03/2023   9:07 م

انخفاض بدرجات الحرارة على بعض المناطق من الثلاثاء وحتى الخميس

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توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضًا بدرجات الحرارة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، وذلك ابتداءً من مساء (الثلاثاء) وحتى صباح (الخميس).

ويصاحب هذه الحالة الجوية نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية خلال الفترة نفسها.

وأوضح أن الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك، وتحديدًا جبل اللوز وعلقان، وذلك خلال الفترة من مساء (الثلاثاء) وحتى صباح (الأربعاء).

وفق “أخبار 24”.

انخفاض بدرجات الحرارة على بعض المناطق من الثلاثاء وحتى الخميس

جديد المحليات
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