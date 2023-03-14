تدشين المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات 2023 الأربعاء المقبل

يدشّن محافظ جدة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي؛ (الأربعاء) المقبل، فعاليات المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات 2023، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
ويشارك بالمعرض المصاحب للمنتدى؛ تحت شعار “المرأة الخليجية بين التمكين والقيادة”، أكثر من 1000 شخصية من مختلف الدول الخليجية والعربية، ويستمر لمدة يومين، ويهدف إلى تعزيز دور صاحبات الأعمال في غرف دول مجلس التعاون، واعتماد مؤشر الأداء الاقتصادي لقطاع صاحبات الأعمال ومدى المساهمة في الناتج المحلي، إضافة إلى تبادل الأفكار في مجال تعزيز مكانة المرأة والتمكين والابتكار وريادة الأعمال.
ويتضمن المنتدى عددًا من ورش العمل، حيث تقدم المدربة أفنان البابطين ورشة عمل بعنوان “رحلة رائدة الأعمال مع خدمات منشآت.. من الفكرة إلى النمو”؛ تستعرض خلالها سمات رائدة الأعمال وفرص نمو المنشآت النسائية والخدمات التي تقدمها. وفق “أخبار 24”.
وتقدم مستشار ريادة الأعمال والجودة وئام سعيد الجهني ورشة عمل بعنوان “فرص المرأة في ريادة الأعمال”؛ تتناول خلالها مفهوم ريادة الأعمال وأساسياته، وصفات رواد ورائدات الأعمال، ودور الإبداع والابتكار في ريادة الأعمال ، والفرص المتاحة للمرأة، ومجالات المشاريع الريادية.