توقيع عدد من الاتفاقيات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، عددًا من الاتفاقيات، بما يضمن تبادل الخبرات والتقارير لدعم هذه المنشآت.
وشملت الاتفاقيات، التي جرى توقيعها خلال ملتقى “بيبان 23” المقام في الرياض، اتفاقية مع وزارة الصناعة والثروة المعدني، لإنشاء حاضنات ومسرعات أعمال، بما يضمن تبادل الخبرات والتقارير في هذا المجال
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح الجراح، أن الاتفاقية تستهدف وضع إطار للعمل المشترك بين الطرفين، وتوحيد الجهود بينهما، لتحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والبرنامج المتعلق بتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وقطاع التعدين.
وأضاف أن الاتفاقية تتيح للطرفين التعاون في مشاريع الوزارة لإنشاء حاضنات ومسرعات أعمال ذات العلاقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن التعاون المشترك مشروع دراسة وتنفيذ الحاضنات ومسرعات الأعمال الصناعية والتعدينية بحسب الاختصاص النظامي لكل طرف، بما يضمن تبادل الخبرات والمعلومات والتقارير في هذا الصدد.
كما وقعت “منشآت” مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية العقارية، لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التطوير العقاري، وذلك لتمكينها من المساهمة في تحقيق تنمية عمرانية شاملة بالمملكة. وفق “أخبار 24”.
وشهد الملتقى، توقيع “منشآت” اتفاقية تعاون مع مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، تهدف إلى دعم المشروعات الفائزة بالنسخة الأولى من سباق الإعلام “ميدياثون” في مرحلة التجسير، بالإضافة إلى ربط المشروعات والفرق والمستثمرين ببوابة التمويل “منشآت”، وذلك حال أسهم الفريق بالعمل والتطوير على مشروعه طوال المرحلة، التي سيجري عليها العمل خلال الـ 6 أشهر المقبلة.
وعلى هامش المنتدى، وقَّعت شركة “داون تاون” السعودية، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم مع “منشآت”، لبحث سبل تطوير ودعم بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مشاريع الشركة في 12 مدينة حول المملكة، من خلال تبادل الخبرات والتعاون في خلق الفرص وتنمية الأعمال في بعض القطاعات.