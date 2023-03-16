توافق سعودي – روسي على خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023

بحث وزير الطاقة، رئيس الجانب السعودي في اللجنة الحكومية المشتركة، للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين المملكة وروسيا، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ونائب رئيس الوزراء الروسي، رئيس الجانب الروسي في اللجنة المشتركة ألكسندر نوفاك، الذي يقوم بزيارة للمملكة، جهود مجموعة “أوبك+” الرامية إلى تعزيز استقرار السوق وتوازنها.
وأكد الجانبان التزام بلديهما بالقرار الذي اتخذته أوبك بلس، في أكتوبر الماضي، بخفض الإنتاج بمقدار مليونَيْ برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023م، واستمرار التعاون بين البلدين، في إطار مجموعة أوبك بلس، لتعزيز استقرار السوق العالمية وتوازنها.
وشملت المحادثات بحث أوضاع السوق البترولية العالمية، بالإضافة إلى التحضير لاجتماع الدورة القادمة للجنة المشتركة، وسبل تنمية وتطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، في إطار أعمال اللجنة المشتركة.
وفق “أخبار 24”.