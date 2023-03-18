“سرك” تستحوذ على شركة متخصصة فى إعادة تدوير البلاستيك

استحوذت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، على 60% من شركة مصنع “مصب”، المتخصصة في إعادة تدوير البلاستيك.
وجرت مراسم توقيع اتفاقية الاستحواذ على هامش فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص الذي يناقش الفرص الاستثمارية في قطاعات عديدة، ومنها قطاع إعادة التدوير.
وأكدت “سرك” سعيها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بشكل عام ومع مصنع “مصب” بشكل خاص إلى تعزيز استثمارها في مجال إعادة تدوير البلاستك، وتأسيس شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بهدف تطويره والارتقاء بصناعة إعادة التدوير.
يذكر أن “سرك” تستثمر في جميع أنواع النفايات، ومنها الصلبة والبلدية والطبية والكهربائية وغيرها، وتهدف من خلال شراكاتها للوصول إلى هدف الاستبعاد عن المرادم بنسبة 94%على مستوى المملكة بحلول عام 2035.
وفق “أخبار 24”.