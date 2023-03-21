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رياضة > تخصيص دخل وديتي “فنزويلا” و”بوليفيا” لعائلتي يوسف السالم وسالم مروان
21/03/2023   11:21 م

تخصيص دخل وديتي “فنزويلا” و”بوليفيا” لعائلتي يوسف السالم وسالم مروان

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تخصيص دخل المباراتين الوديتين للمنتخب الأول أمام فنزويلا وبوليفيا لعائلتي اللاعبين يوسف السالم وسالم مروان رحمهما الله، بتوجيه من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

ومن جانبه رفع رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل، جزير الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على متابعته ودعمه الدائمين لكل ما يتعلق بالرياضيين وما يخدم كرة القدم السعودية.  وفق “أخبار 24”.

وتأتي هذه البادرة تقديرًا للدور الكبير الذي قدمه اللاعبان في مسيرتهما مع المنتخب الوطني والكرة السعودية.

تخصيص دخل وديتي “فنزويلا” و”بوليفيا” لعائلتي يوسف السالم وسالم مروان

رياضة
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