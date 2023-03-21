للرجال والنساء.. اعتماد زي لسائقي الحافلات والنقل التعليمي والدولي

شرعت الهيئة العامة للنقل في اعتماد زي لسائقي الحافلات في أنشطة النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي والدولي.
ويشمل الزي المعتمد للرجال، الاختيار من الزي الوطني مع جزمة أو حذاء، أو قميص موحد بأكمام طويلة ولون أزرق وبنطال أسود وحزام وجزمة أسودين، أو قيام المنشآت أو الأفراد بتطوير زي خاص بهم، بعد أخذ موافقة الهيئة، على أن يكون بأكمام طويلة وبنطال طويل وجزمة وحزام.
فيما شمل الزي المعتمد للنساء، الاختيار من عباءة مع جزمة أو حذاء، أو قميص موحد بأكمام طويلة ولون أزرق، وبنطال طويل أسود، وحزام أسود وجزمة سوداء، أو قيام المنشآت أو الأفراد بتطوير زي خاص بهن، على أن يتكون من قميص بأكمام طويلة، وبنطال طويل، وحزام وجزمة. وفق “أخبار 24”.
وشددت الهيئة على ضرورة وضع بطاقة التعريف بالسائق، وتشمل الاسم والصورة الشخصية ورقم بطاقة السائق واسم المنشأة وشعارها، فيما يُكتفى باسم السائق ورقم البطاقة للأفراد المصرح لهم بممارسة نشاط النقل التعليمي.
وأشارت إلى إمكانية إضافة جاكيت أو معطف حسب الحاجة، كما شددت على ضرورة ألا يعيق الزي السائق عن أداء الخدمة، وألا يخفي أيا من المعلومات الأساسية على بطاقة السائق.