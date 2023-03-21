اتفاقية لتمكين الخدمات اللوجستية بمنطقة الإيداع وإعادة التصدير في الميناء الجاف بالرياض

وقعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والخطوط الحديدية السعودية “سار”، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقية تعاون مشترك، لتمكين الخدمات اللوجستية في منطقة الإيداع وإعادة التصدير في الميناء الجاف بالرياض.
وتتيح مناطق الإيداع الاستفادة من إمكانية تخزين البضائع والحاويات قبل إنهاء الإجراءات الجمركية، مع إمكانية إجراء الخدمات اللوجستية، وإعادة التصدير بشكل مباشر، وإمكانية إنهاء الإجراءات الجمركية داخل المنطقة، وفقًا لقواعد وشروط إنشاء وتشغيل مناطق ومستودعات الإيداع.
وتركز الهيئة خلال المرحلة الماضية على تطوير مناطق الإيداع وإعادة التصدير في مختلف المنافذ، إذ وقعت مؤخرًا اتفاقيات تعاون مع عدد من الشركات لتحويل المناطق والمستودعات التابعة لتلك الشركات إلى مناطق ومستودعات إيداع وإعادة تصدير. وفق “أخبار 24”.