“الأفلام” تنظم مؤتمر النقد السينمائي بالرياض نوفمبر المقبل

تستعد هيئة الأفلام لتنظيم النسخة الأولى من مؤتمر النقد السينمائي في نوفمبر المقبل بالرياض، على أن تسبقه 5 ملتقيات متخصصة تقام في عدة مدن بالمملكة، وتجمع المختصين والمهتمين بالنقد السينمائي وثقافة الفيلم.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله آل عياف: إن المؤتمر يهدف إلى تثبيت أُسس منظومة النقد السينمائي، وتعزيز الثقافة السينمائية محلياً، ودعم المواهب السعودية في هذا المجال الحيوي والمهم للصناعة السينمائية.
وسيقام المؤتمر خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل تحت شعار “الفيلم والفن في عالم متغير”، وذلك بعد أن يُنهي جولته في 5 مدن عبر 5 ملتقيات أوليّة، يبدأها من جدة في الفترة من 28 إلى 29 مارس الجاري تحت شعار “الروحانية في السينما” بشراكةٍ مع بينالي جدة للفنون الإسلامية.
ثم ينتقل إلى الظهران بالشراكة مع مهرجان أفلام السعودية تحت شعار “السينما الوطنية”، ومنها إلى أبها تحت شعار “المشهدية والفضاء الطبيعي في الأفلام”، وبعدها إلى “تبوك” تحت شعار “التقنية وتجربة مشاهدة الفيلم”، ويصل إلى بريدة بشعار “الهجرة والسفر والانتقال في السينما”.
وسيقدم المؤتمر؛ نخبة من خبراء دوليين يشاركون بأوراقٍ بحثية تتناول النقد السينمائي بشكلٍ مركز، مع استضافة متحدثين رئيسيين ذوي أهميةٍ في مجال النقد، إضافةً إلى النقاشات والتحليلات التي ستثري الندوات والجلسات الحوارية.
كما تنظم الهيئة برامج الطفل والعائلة مشتملةً على ورش عمل تفاعلية تُقدم بقالبٍ ترفيهي؛ مفاهيم مرتبطة بالوعي الإعلامي والسينمائي، ومحفزة على قراءة الأفلام بشكلٍ نقدي وموضوعي، إضافةً إلى مجموعة من ورش العمل التدريبية للمبتدئين والمتخصصين، إلى جانب استقطاب الشراكات الواعدة مع مؤسسات مرموقة من القطاعين الحكومي والخاص. وفق “أخبار 24”.
ويستهدف المؤتمر وملتقياته الأفراد المهتمين بقطاع الأفلام، والمتخصصين في النقد السينمائي، إلى جانب الجهات الأكاديمية المعنية بالدراسات والبحوث السينمائية، ووسائل الإعلام، ومنشآت القطاع الحكومي التي تُعنى بحقل الأفلام السينمائية، ومنشآت القطاع الخاص الراغبة في دعم ورعاية الأنشطة المرتبطة بهذا المجال.