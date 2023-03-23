الصندوق الصناعي يوقّع مذكرة تفاهم لدعم وتمويل “الصناعات العسكرية”

وقّع صندوق التنمية الصناعية، أمس (الخميس)، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ بهدف تحفيز القطاع ودعمه وتمويله بما يحقق رؤية المملكة 2030.
مثّل الصندوق الصناعي في توقيع المذكرة نائب الرئيس التنفيذي للائتمان المهندس مهند بن عبدالرحمن النعيم، بينما مثّل الهيئة العامة للصناعات العسكرية نائب المحافظ للصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني.
وتهدف المذكرة إلى بناء تعاون بين الطرفين لوضع إطار مشترك يعزز أوجه التكامل والاستفادة من إمكانيات الصندوق والهيئة في مجالات دعم وتحفيز المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم والقروض وتمويل المشاريع. وفق “أخبار 24”.