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جديد المحليات > الأرصاد: هطول أمطار أعلى من المعدل خلال رمضان
24/03/2023   6:44 م

الأرصاد: هطول أمطار أعلى من المعدل خلال رمضان

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قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: إن التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار خلال فصل الربيع الذي يشمل شهري مارس وأبريل، ويوافق شهر رمضان.

وأوضح “العقيل”، اليوم الجمعة، أن المؤشرات الأولية ما زالت تشير إلى أن هطول الأمطار سيكون أعلى من المعدل العام في هذا التوقيت على معظم المناطق.

وكان المركز الوطني للأرصاد، أعلن عن فرصة أمطار رعدية وعواصف ترابية تؤثر على معظم مناطق المملكة، من اليوم (الجمعة) وحتى الاثنين المقبل. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن، اليوم الجمعة، سيشهد هطول أمطار على عدد من المناطق تزداد يومي الأحد والاثنين.

الأرصاد: هطول أمطار أعلى من المعدل خلال رمضان

جديد المحليات
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