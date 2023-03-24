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جديد المحليات > “كبار العلماء” توصي الموسرين بالإسهام في اكتتاب “جود الإسكان”
24/03/2023   6:44 م

“كبار العلماء” توصي الموسرين بالإسهام في اكتتاب “جود الإسكان”

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أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عموم الموسرين في المملكة بالإسهام في حملة “اكتتاب جود الإسكان الخيري” التي أطلقتها منصة جود الإسكان.

وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها هذا اليوم (الجمعة)، إن تقديم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مبلغاً قدره 100 مليون ريال، وتقديم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مبلغاً قدره 50 مليون ريال؛ دعماً وتدشيناً لهذه الحملة؛ لهو قدوة طيبة وأسوة حسنة لعموم المتبرعين لهذه الحملة.

وأشارت الهيئة أن هذه الحملة تعد صورة من صور التكافل والتضامن في مجتمعنا السعودي المسلم المتلاحم.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان دشنا، أمس (الخميس)، حملة ” اكتتاب جود الإسكان الخيري” التي أطلقتها منصة “جود الإسكان”، بتبرعهما بمبلغ 150 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.

“كبار العلماء” توصي الموسرين بالإسهام في اكتتاب “جود الإسكان”

جديد المحليات
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