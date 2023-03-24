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جديد المحليات > “بالكفاية تدوم”.. “الأمن الغذائي” تطلق حملة للحد من هدر الطعام في رمضان
24/03/2023   6:44 م

“بالكفاية تدوم”.. “الأمن الغذائي” تطلق حملة للحد من هدر الطعام في رمضان

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أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، اليوم (الجمعة)، إطلاق حملة “بالكفاية تدوم”، لزيادة الوعي للحد من الفقد والهدر في الغذاء، والحد من بعض مظاهر الإسراف خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الهيئة أن الحملة شهدت تفاعلاً كبيراً من أفراد المجتمع وكذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة، والتي تنبع من منظور ديني ومجتمعي ووطني.

وأضافت أن إطلاق الحملة نابع من دور الهيئة في رفع الوعي بأهمية الأمن الغذائي وتعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك، والتحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي.

وكشفت الهيئة أنه وفقاً لنتائج دراسة “خط الأساس”، فإن نسبة الفقد والهدر في الغذاء تبلغ نحو 33% وقيمة الهدر في الغذاء يقدر بنحو 40 مليار ريال سنوياً، مشيرةً إلى أن الحملة تستهدف التأكيد على أهمية الحد من الفقد والهدر في الغذاء، والمحافظة على مكونات الاقتصاد الوطني.وفق “أخبار 24”.

ولفتت الهيئة إلى أن الحملة شهدت فور إطلاقها تفاعلاً كبيراً من أفراد المجتمع وكذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة، والتي تنبع من منظور ديني ومجتمعي ووطني، مؤكدةً أن الحملة ستتواصل ‏حتى نهاية رمضان، بينما تستمر برامج التوعية من خلال حسابات التواصل الاجتماعي الرسمي للبرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة “لتدوم” على مدار العام.

“بالكفاية تدوم”.. “الأمن الغذائي” تطلق حملة للحد من هدر الطعام في رمضان

جديد المحليات
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