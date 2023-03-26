أعلنت وكالة التفويج وإدارة الحشود بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مشاركة 500 موظف ميداني مؤهل ومدرَّب على مهام تنظيم دخول وخروج وتنقّل المعتمرين والزائرين داخل المسجد الحرام خلال شهر رمضان.
وأوضحت الوكالة، أنه جرى توزيع الموظفين عبر ممرات ومسارات وأبواب خُصصت لخدمتهم وَفْق معايير ونسب تراعي الخطط التشغيلية وأوقات توافد قاصدي المسجد الحرام.
ونوّه مدير الإدارة العامة للتفويج المهندس ريان سقطي، بأن منظومة التفويج وإدارة الحشود بالمسجد الحرام تعمل على مدار 24 ساعة لتنظيم حركة المصلين والمعتمرين وفق الخطط الميدانية للتفويج. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن منسوبي التفويج بالمسجد الحرام يواصلون تفعيل مختلف الدراسات والمقترحات التطويرية والبرامج والمبادرات النوعية وتسخيرها في وضع حلول التفويج المناسبة لخطة الوكالة من خلال تحديد المسارات والمصليات حسب الخطط التشغيلية ومحاكاتها ميدانياً على مختلف المواقع.