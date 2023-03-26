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جديد المحليات > شملت الحرم المدني ومسجد قباء.. ولي العهد يغادر المدينة المنورة بعد انتهاء زيارته لها
26/03/2023   7:18 ص

شملت الحرم المدني ومسجد قباء.. ولي العهد يغادر المدينة المنورة بعد انتهاء زيارته لها

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غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (الأحد) المدينة المنورة، بعد انتهاء زيارته لها التي شملت زيارته للمسجد النبوي الشريف ومسجد قباء.

ووصل الأمير محمد إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكان في مقدمة مستقبليه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل.

ووصل إلى المنطقة بمعية ولي العهد عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور سعد الشثري.

وتوجه ولي العهد مع الوفد المرافق له إلى المسجد النبوي الشريف وأدى الصلاة في الروضة الشريفة، وتشرف بالسلام على الرسول وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، وكان في استقباله لدى وصوله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس.

وعقب ذلك زار الأمير محمد مسجد قباء وأدى ركعتي تحية المسجد، وكان في استقباله لدى وصوله مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة الدكتور وجب العتيبي، وإمام وخطيب مسجد قباء الدكتور سليمان الرحيلي، وكبير مؤذني المسجد الشيخ أحمد بخاري.

وبعدها غادر ولي العهد مع الوفد المرافق له منطقة المدينة المنورة، وكان في وداعه بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل.

ولي العهد

ولي العهد

ولي العهد يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة

ولي العهد يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة

ولي العهد يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة

ولي العهد يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة

ولي العهد يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة

ولي العهد يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة

ولي العهد يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة

ولي العهد يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة

زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مسجد قباء

زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مسجد قباء

زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مسجد قباء

زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مسجد قباء

ولي العهد يزور المسجد النبوي ومسجد قباء

ولي العهد يزور المسجد النبوي ومسجد قباء

ولي العهد

ولي العهد

ولي العهد

ولي العهد

ولي العهد

وفق “أخبار 24”.

شملت الحرم المدني ومسجد قباء.. ولي العهد يغادر المدينة المنورة بعد انتهاء زيارته لها

جديد المحليات
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