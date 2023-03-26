شملت الحرم المدني ومسجد قباء.. ولي العهد يغادر المدينة المنورة بعد انتهاء زيارته لها

غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (الأحد) المدينة المنورة، بعد انتهاء زيارته لها التي شملت زيارته للمسجد النبوي الشريف ومسجد قباء.
ووصل الأمير محمد إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكان في مقدمة مستقبليه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل.
ووصل إلى المنطقة بمعية ولي العهد عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور سعد الشثري.
وتوجه ولي العهد مع الوفد المرافق له إلى المسجد النبوي الشريف وأدى الصلاة في الروضة الشريفة، وتشرف بالسلام على الرسول وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، وكان في استقباله لدى وصوله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس.
وعقب ذلك زار الأمير محمد مسجد قباء وأدى ركعتي تحية المسجد، وكان في استقباله لدى وصوله مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة الدكتور وجب العتيبي، وإمام وخطيب مسجد قباء الدكتور سليمان الرحيلي، وكبير مؤذني المسجد الشيخ أحمد بخاري.
وبعدها غادر ولي العهد مع الوفد المرافق له منطقة المدينة المنورة، وكان في وداعه بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يصل المدينة المنورة وفي مقدمة مستقبليه سمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه.https://t.co/WhuvIj4mig#ولي_العهد_في_المدينة_المنورة#واس pic.twitter.com/4UlGKY5u2v
— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 25, 2023
الرئيس العام لشؤون الحرمين يستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للمسجد النبوي#ولي_العهد_في_المدينة_المنورةhttps://t.co/ayzu7speGU pic.twitter.com/68cZlPJGsE
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 26, 2023
#ولي_العهد يزور #مسجد_قباء ويؤدي ركعتي تحية المسجد برفقة الوفد المرافق له#ولي_العهد_في_المدينة_المنورةhttps://t.co/d9101ATpvz pic.twitter.com/JKEafWpwcD
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 26, 2023
أمير المدينة المنورة يودع #ولي_العهد لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي#ولي_العهد_في_المدينة_المنورةhttps://t.co/dCeA7tib6p pic.twitter.com/yjs5CsZkpC
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 26, 2023
وفق “أخبار 24”.