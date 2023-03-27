“الراجحي” يعتزم إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي

يعتزم مصرف الراجحي إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الدولية المؤسس في 26 أبريل الماضي، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة.
وكشف المركز عن تعيين كل من شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
ولفت إلى أن هذه الصكوك ستكون صكوك ذات أولوية غير مضمونة مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، وسيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق، مشيرا إلى أن الهدف من الطرح هو تلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار استدامة التمويل الخاص بالمصرف. وفق “أخبار 24”.
ونبه إلى أن طرح الصكوك المستدامة يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، مؤكدا أن إعلانه عن ما ينوي فعله بشأن هذه الصكوك لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، متعهدا بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.