مقابل 3.6 مليار دولار..”أرامكو” تستحوذ على 10% من”رونغشنغ” الصينية

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم (الاثنين)، أنها وقعت اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة بنسبة 10% في شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة والمدرجة في بورصة شنجن “رونغشنغ” مقابل 3.6 مليار دولار.
وأكدت الشركة أن هذه الصفقة ستُسهم في زيادة توسيع وجودها بشكل كبير في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق في الصين، حيث ستعمل على توريد 480 ألف برميل يوميًا من النفط الخام العربي إلى شركة جيجيانغ للنفط والبتروكيميائيات المحدودة التابعة لشركة “رونغشنغ”، بموجب اتفاقية مبيعات طويلة الأجل.
وأضافت أن شركة أرامكو لما وراء البحار التابعة لها ستستحوذ على الحصة في “رونغشنغ”، فيما تستحوذ رونغشنغ على حصة 51% في شركة جيجيانغ، التي تمتلك وتدير أكبر مجمع متكامل للتكرير والكيميائيات في الصين بطاقة معالجة تبلغ 800 ألف برميل في اليوم من النفط الخام، وإنتاج 4.2 مليون طن متري من الإيثيلين سنويًا.
وقال النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو، محمد القحطاني، إن عملية الاستحواذ مهمة للشركة، وستُسهم في تأمين إمداداتٍ موثوقة من النفط الخام لواحدة من أهم مصافي التكرير في الصين.
وتوقع رئيس مجلس إدارة مجموعة رونغشنغ، لي شويرونغ، أن تُسهم مشاركة أرامكو السعودية بشكل كبير في مساعدة رونغشنغ على تنفيذ استراتيجية نمو البتروكيميائيات الخاصة بها.
وتتضمن الصفقة بيعًا ثانويًا خارج البورصة لأسهم رونغشنغ من قبل المساهم الأكبر وهو مجموعة جيجيانغ رونغشنغ القابضة، مع إمكانية التعاون المستقبلي بين الأطراف في الأنشطة التجارية، والتكرير، وإنتاج المواد الكيميائية، وترخيص التقنية، ومن المتوقع إغلاق الصفقة بنهاية عام 2023، بعد أن تخضع للموافقات التنظيمية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “أرامكو” أعلنت يوم أمس أنمشروع أرامكو السعودية المشترك “أرامكو هواجين” بدأ أعمال البناء في مصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في شمال شرق الصين في الربع الثاني من عام 2023، وستورّد أرامكو ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميًا من لقيم النفط الخام إلى المجمع.