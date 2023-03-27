“الإحصاء”: انخفاض الصادرات السلعية 2.8% في يناير الماضي

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الإثنين)، انخفاض الصادرات السلعية في شهر يناير الماضي بنسبة 2.8 % مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وأضافت أن قيمة الصادرات انخفضت من 108 مليارات ريال في شهر يناير 2022 إلى 105 مليارات ريال في 2023، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 1.4 مليار ريال، بنسبة 1.7 %، حيث بلغت قيمتها 82.1 مليار ريال مقابل 83.5 مليار ريال في يناير من العام الماضي.
ولفتت إلى أن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي ارتفعت من 77.2% في شهر يناير 2022 إلى 78.1% في شهر يناير الماضي، فيما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر ديسمبر الماضي بمقدار 4.0 مليارات ريال وبنسبة 3.7%.
وأبانت أن الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير سجلت في شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي انخفاضاً بنسبة 6.7% من 24.6 مليار ريال إلى 23 مليار ريال، كما انخفضت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 13.4%، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى 26.6% في نفس الفترة.
وأكدت أن قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير انخفضت بمقدار 0.6 مليار ريال، وبنسبة 2.7% بالمقارنة مع شهر ديسمبر الماضي، بينما ارتفعت الواردات في يناير الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 26.9% بمقدار 14.1 مليار ريال؛ حيث ارتفعت قيمتها من 52.5 مليار يال إلى 66.6 مليار ريال، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع ديسمبر الماضي بمقدار 1.8 مليار ريال وبنسبة 2.8%.
وفق “أخبار 24”.