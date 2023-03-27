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جديد المحليات > “أنت في الإنترنت”.. حملة لتوعية الطلاب بمخاطر الأمن السيبراني
27/03/2023   6:22 م

“أنت في الإنترنت”.. حملة لتوعية الطلاب بمخاطر الأمن السيبراني

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أطلقت وزارة التعليم، اليوم (الإثنين)، حملة “أنت في الإنترنت” والتي تعد أولى الحملات التوعوية في مجال الأمن السيبراني الموجهة للطلاب والطالبات في التعليم العام.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الحملة تثقيف الطلاب وأولياء الأمور حول مخاطر وتهديدات الأمن السيبراني، وتوعية المجتمع التعليمي بطرق الوقاية منها، وإبراز السلوكيات التي تساعد على حماية قطاع التعليم من المخاطر السيبرانية، بما يسهم في تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على توعية الطلاب بمخاطر الإنترنت، لا سيما وإنهم يقضون أوقاتًا طويلة على الإنترنت للدراسة واللعب. وفق “أخبار 24”.

“أنت في الإنترنت”.. حملة لتوعية الطلاب بمخاطر الأمن السيبراني

جديد المحليات
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