“موهبة” تفتح التسجيل في 173 برنامجاً إثرائياً

أعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، اليوم (الإثنين)، افتتاح التسجيل في 77 برنامجاً ضمن برامج موهبة الإثرائية الأكاديمية والعالمية والبحثية حضوريا، و96 فصلاً إثرائياً افتراضياً، لنحو 12 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة.
وقالت المؤسسة إن التسجيل يستمر حتى 13 يونيو المقبل، على أن يبدأ البرنامج الأكاديمي والعالمي في 23 يوليو وحتى 10 أغسطس المقبل، بينما يمتد البرنامج البحثي إلى 17 أغسطس القادم.
وبينت أن البرامج الإثرائية الأكاديمية الحضورية ستقام في 18 مدينة داخل المملكة، متضمنةً 36 وحدةً إثرائية، فيما ستشتمل البرامج التي ستعقد افتراضياً على 16 وحدة إثرائية، في حين ستعقد البرامج الإثرائية البحثية الحضورية في 5 مدن وهي؛ الرياض وجدة والدمام والظهران والأحساء، بمشاركة 340 طالباً وطالبةً، بينما يشارك بالبرامج التي ستعقد عبر الاتصال المرئي 60 طالباً وطالبةً.
وأكدت أن البرنامج الإثرائي الأكاديمي يشمل الجانب العلمي والمهاري، لتعزيز مهارات الطلبة الشخصية والاجتماعية، وإكسابهم مهارات القرن الواحد والعشرين، كما يراعي جوانب التأهيل والتدريب للطلاب، على أيدي مدربين وأكاديميين خضعوا لدورات مستمرة وبرامج متطورة. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأن برنامج موهبة الإثرائي البحثي يهدف إلى تعريف الطلبة بأساسيات البحث العلمي وأخلاقياته، وما ينتج من ملكية فكرية بالإضافة إلى المهارات المتعلقة به، ويتميز البرنامج بالاستثمار في الطلبة خلال المرحلة الدراسية؛ استعدادًا للدخول في المجال البحثي، ومساعدتهم على تحديد المسار العلمي في مرحلة متقدمة لوضع أهدافهم المستقبلية.