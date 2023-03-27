“قوى” تختصر مدد خدمة المنشآت إلكترونياً إلى فورية

أعلنت منصة “قوى”، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اختصار مدد خدمات المنشآت، لتسهيل الاجراءات وتوفير الوسائل، لإنتاجية أكبر ونمو أسرع ودعم قطاع العمل بأفضل السبل.
وذكرت المنصة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنها عملت على تقليص مدة الإجراءات وتسهيل عمليات المنشأة من خلال إنهاء الخدمات فوريًا وإلكترونيًا وبشكلٍ مؤتمت لرفع مستوى الإنتاجية ولضمان حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
وأشارت إلى أن الخدمات التي تم تسهيلها هي مدة إصدار التأشيرات المهنية حيث إنها كانت تصل لثمانية أشهر، واعتماد لوائح تنظيم العمل لمدة 12 شهراً، وإجراء تغيير المهنة للموظف لمدة 3 أشهر، وأخيرًا إجراءات نقل الموظف لمدة 8 أشهر.
وأكدت المنصة أنها تهدف إلى تسهيل هذه الإجراءات وتوفير الوسائل لرفع مستوى الجودة والإنتاجية، وزيادة جاذبية سوق العمل وحماية المنشأة وموظفيها على المدى البعيد.
وفق “أخبار 24”.