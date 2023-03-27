“الصناعة” تدعو المنشآت الصناعية والتعدينية للاستفادة من “توطين”

دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المنشآت الصناعية والتعدينية الراغبة في الاستفادة من برنامج “توطين” إلى تسجيل بياناتها لدى الوزارة للحصول على حوافز ومزايا البرنامج.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يقدم حوافز للأفراد والمنشآت، كدعم الأجور بجزء من أجر الموظف لـ24 شهراً، ومكافآت مالية للمنشآت الملتزمة بالتوظيف طويل الأمد، وللملتزمين بالاستمرارية، وخدمات المواصلات والتدريب.
وتضم الحوافز مساندة الأمهات بجزء من تكاليف رعاية أطفالهن، وتشجيع المنشأة بتغطية تكاليف العاملين عن بعد، وتوفير فرص تدريبية لتغطية الفجوات المتعلقة بالمهارات أو المعرفة عبر برامج قصيرة المدى.
وأعلنت “الصناعة” أعلنت في بيان مشترك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي في أبريل 2021م، بهدف تحفيز ودعم المصانع، واستقطاب الكفاءات الوطنية لها. وفق “أخبار 24”.
وتحلل الوزارة الأنشطة الصناعية والتعدينية لتحديد الفرص الوظيفية لرفع التوطين فيها بالاستثمار في التدريب أو إعادة توجيه مهارات العاملين لمهارات جديدة يتطلَّبها السوق، والاستثمار بضخ سياسات جديدة تعالج الحد من تمكين الكوادر الوطنية في القطاعين الصناعي والتعديني.
ويمكن التسجيل في البرنامج عبر الرابط