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جديد المحليات > حرس الحدود: “السجن 15 عاماً” و”مليون ريال” و”التشهير”.. عقوبة مساعدة المخالفين
28/03/2023   7:17 ص

حرس الحدود: “السجن 15 عاماً” و”مليون ريال” و”التشهير”.. عقوبة مساعدة المخالفين

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عادت المديرية العامة لحرس الحدود للتحذير من جديد؛ من تسهيل دخول مخالفي أمن الحدود، أو نقلهم داخلها، أو تشغيلهم، أو توفير مأوى، أو تقديم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال.

وجددت التأكيد على أن عقوبة ممارسة تلك الأعمال السجن 15 عاما، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، مع التشهير بكل من يُقدم على هذه المحظورات.

واعتبر حرس الحدود ذلك “جريمةً كبرى”، توجب التوقيف، باعتبارها مُخلّة بالشرف، والأمانة، والأخلاق، فيما دعت المديرية إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود؛ بالاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقمين (994) و(999) في بقية مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.

حرس الحدود: “السجن 15 عاماً” و”مليون ريال” و”التشهير”.. عقوبة مساعدة المخالفين

جديد المحليات
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