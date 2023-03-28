واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع السلال الغذائية في غانا وسوريا ومقدونيا الشمالية والسودان وبنغلاديش وألبانيا، ضمن الأعمال الإنسانية المُستمرة خلال شهر رمضان المبارك.
ووزع المركز 23 طناً و800 كيلوغرام من السلال الغذائية، استفاد منها 2.388 فرداً من الأسر الأشد احتياجاً في منطقة كوماسي بإقليم أشانتي في جمهورية غانا.
وجرى توزيع 569 سلة غذائية و569 سلة نظافة، استفادت منها 569 أسرة من متضرري الزلزال في مدينتي إدلب وحارم التابعتين لريف محافظة إدلب في شمال سوريا.
كما تم توزيع 5 أطنان و400 كيلوغرام من السلال الغذائية في مدينة كيرتشوفا بجمهورية مقدونيا الشمالية، استفاد منها 800 فرد ضمن مشروع سلة إطعام للعام 2023م.
بينما وزع المركز 4 أطنان و20 كيلو غراماً من السلال الغذائية في محافظة ديبرا بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 360 فرداً، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية ألبانيا للعام 2023م.
وحرصت الفرق التابعة للمركز على توزيع 500 سلة غذائية في مدن ساترا وبيغنز ورانجبور بجمهورية بنغلاديش استفاد منها 3000 فرد بواقع 500 أسرة.
في السياق نفسه، وزع المركز 1000 سلة غذائية في معسكرات النازحين بولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان، استفاد منها 5.484 فرد من الفئات الأكثر احتياجاً.
واحتفى المركز السعودي لخدمة المجتمع التابع للمركز في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن باليوم العالمي للمياه، حيث قدم العديد من الأنشطة التوعوية والترفيهية حول أساليب ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها من التلوث.
وتضمنت الفعاليات المصاحبة تقديم محاضرة توعوية للمدير الطبي في عيادات المركز بالمخيم، تناول فيها جوانب مهمة حول طرق ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها من التلوث، والكميات المناسبة لجسم الإنسان من الماء.
وفق “أخبار 24”.