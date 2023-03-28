“الدفاع المدني” يتفقد جاهزية أنظمة الوقاية بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين

كثف الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة أعمال الكشف الوقائي على دور الإيواء في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين، لمراقبة جاهزية أنظمة الوقاية والحماية من الحريق خلال شهر رمضان المبارك.
وتهدف الجولة إلى تعزيز جانب السلامة الوقائية والتأكد من كفاءة أنظمة السلامة والحماية من الحريق وعدم وجود أي معوقات في مسالك الطوارئ.
كما وقف الدفاع المدني على سلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت، لتحقيق أعلى درجات السلامة ومنع وقوع الحوادث. وفق “أخبار 24”.
” #الدفاع_المدني ” يتفقد جاهزية أنظمة الوقاية بالمنطقة المركزية لـ #الحرمين_الشريفينhttps://t.co/6sWT3ItYG0 pic.twitter.com/jpp9v00hkF
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 27, 2023