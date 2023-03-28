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جديد المحليات > “الدفاع المدني” يتفقد جاهزية أنظمة الوقاية بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين
28/03/2023   7:17 ص

“الدفاع المدني” يتفقد جاهزية أنظمة الوقاية بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين

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كثف الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة أعمال الكشف الوقائي على دور الإيواء في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين، لمراقبة جاهزية أنظمة الوقاية والحماية من الحريق خلال شهر رمضان المبارك.

وتهدف الجولة إلى تعزيز جانب السلامة الوقائية والتأكد من كفاءة أنظمة السلامة والحماية من الحريق وعدم وجود أي معوقات في مسالك الطوارئ.

كما وقف الدفاع المدني على سلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت، لتحقيق أعلى درجات السلامة ومنع وقوع الحوادث. وفق “أخبار 24”.

“الدفاع المدني” يتفقد جاهزية أنظمة الوقاية بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين

جديد المحليات
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