نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بسبب فيروس.. “الغذاء والدواء” تحظر استيراد الروبيان من الهند
29/03/2023   10:53 ص

بسبب فيروس.. “الغذاء والدواء” تحظر استيراد الروبيان من الهند

+ = -
638

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء فرض الحظر المؤقت على استيراد الروبيان من الهند.

وأوضحت الهيئة أن وزارة البيئة والمياه والزراعة طلبت سحب عينات من المنتجات البحرية المستوردة من خلال المنافذ الحدودية؛ حيث اتضح بعد سـحب العينات ظهور نتائج إيجابية لفيروس متلازمة البقع البيضاء في منتجات الروبيان المجمدة المستوردة من الهند.

وأضافت أنها قررت على إثر هذه النتائج فرض الحظر المؤقت على استيراد الروبيان من الهند لحين قيام الجانب الهندي بتقديم ضمانات كافية تضمن سلامة تلك المنتجات المصدرة إلى المملكة، وضمان عدم انتقال فيروس متلازمة البقع البيضاء إلى الثروة السمكية بالمملكة. وفق “أخبار 24”.

بسبب فيروس.. “الغذاء والدواء” تحظر استيراد الروبيان من الهند

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885256322.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.