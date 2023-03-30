نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “وسط جدة” تتعاون مع “كورينثيا” لتطوير وتشغيل مشاريع منطقة المرسى
30/03/2023   10:13 م

“وسط جدة” تتعاون مع “كورينثيا” لتطوير وتشغيل مشاريع منطقة المرسى

+ = -
521

وقعت شركة وسط جدة للتطوير مع مجموعة كورينثيا، اليوم (الخميس)، مذكرة تفاهم لبحث سُبل التعاون في تقديم خدمات استشارية لتطوير وتشغيل مشاريع ضمن منطقة المرسى في مشروع وسط جدة.

وتضم المنطقة التي سيتم تطويرها مرسى بمواصفات عالمية مجهزاً للقوارب واليخوت، وتوفر نمط الحياة الشاطئية والبحرية للسكان، بالإضافة إلى المرافق الترفيهية للضيافة ومنافذ البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير – إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والمطور الرئيسي لمشروع وسط جدة – أن العمل مع شركائنا الآخرين والعملاء على حد سواء يتم بأعلى المعايير العالمية من حيث التصميم والابتكار والاستدامة البيئية. وفق “أخبار 24”.

“وسط جدة” تتعاون مع “كورينثيا” لتطوير وتشغيل مشاريع منطقة المرسى

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885256533.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.