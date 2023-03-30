“وسط جدة” تتعاون مع “كورينثيا” لتطوير وتشغيل مشاريع منطقة المرسى

وقعت شركة وسط جدة للتطوير مع مجموعة كورينثيا، اليوم (الخميس)، مذكرة تفاهم لبحث سُبل التعاون في تقديم خدمات استشارية لتطوير وتشغيل مشاريع ضمن منطقة المرسى في مشروع وسط جدة.
وتضم المنطقة التي سيتم تطويرها مرسى بمواصفات عالمية مجهزاً للقوارب واليخوت، وتوفر نمط الحياة الشاطئية والبحرية للسكان، بالإضافة إلى المرافق الترفيهية للضيافة ومنافذ البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير – إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والمطور الرئيسي لمشروع وسط جدة – أن العمل مع شركائنا الآخرين والعملاء على حد سواء يتم بأعلى المعايير العالمية من حيث التصميم والابتكار والاستدامة البيئية. وفق “أخبار 24”.