“مفوضية اللاجئين”: المملكة شريك رئيسي لنا بالإغاثة حول العالم

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن التبرعات المالية السخية التي تقدمها المملكة لإغاثة اللاجئين في مختلف أنحاء العالم جعلتها شريكة لها في جميع أعمالها الإغاثية.
ونوهت المفوضية إلى تعاون المملكة الدائم معها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وتوفيرها الدعم والرعاية الصحية والتعليمية.
وأوضحت مديرة الشراكات الخاصة والعمل الخيري بالمفوضية روا فتحي خلال معرض “بساط الريح” المقام بمركز جدة سوبر دوم، أن المفوضية تهدف من خلال هذه المشاركة إلى تعريف الزوار بالجهود التي تبذلها المملكة وما تقدمه في مختلف مجالات مساعدة اللاجئين وجميع أعمال المفوضية الإنسانية.
وأشارت إلى أن المفوضية تحرص على المزيد من الانفتاح على قطاع الأعمال الخاصة وقطاع الأعمال في المجال الخيري وقطاع المؤسسات غير الربحية، لما تمثله من إضافة وطاقة داعمة لملف اللاجئين على مستوى العالم.
وفق “أخبار 24”.