صفَّى مديونياتها.. “الصحة” تستعرض أبرز منجزات وزيرها الأسبق الراحل “شبكشي”

استعرضت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، إنجازات وزير الصحة الأسبق، الدكتور أسامة شبكشي، الذي تُوفي أمس بعد معاناة مع المرض.
وأوضحت أن شبكشي، تمكن خلال توليه حقيبة الصحة في الفترة من 1995- 2003؛ من تصفية جميع مديونيات الوزارة، التي بلغت 8 مليارات ريال.
وأضافت أنه استطاع تطوير وتنشيط الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتأسيس مجلس الضمان الصحي التعاوني، واستكمال اللوائح الصحية في ما يخص تعريف المنشآت والمهن الصحية، كما بدأ مشروع التشغيل الذاتي للمستشفيات في تجربة شملت 22 مستشفى بنجاح.
وأوضح أن الراحل أدار أزمة انتشار حمى الوادي المتصدع، في منطقة جازان عام 2000، وبدأ مشروع التأمين الصحي التجاري للمقيمين، الذي خفف العبء عن مستشفيات الوزارة، مشيرةً إلى أنه أنجز 4 مجلدات من وثيقة النظام الصحي السعودي.
ونعت الأوساط السعودية الرسمية والشعبية، أمس (الجمعة)، الدكتور أسامة شبكشي، الذي أمضى أكثر من 47 عاماً في العمل الحكومي، متدرجاً من عدد من المناصب، الوزارية والدبلوماسية.
وفق “أخبار 24”.