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جديد المحليات > عبر 6 لغات.. 500 فرد أمني يخدمون ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام (صور)
01/04/2023   4:01 م

عبر 6 لغات.. 500 فرد أمني يخدمون ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام (صور)

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أكدت وكالة شؤون الأمن والسلامة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، توفير أكثر من 500 فردٍ أمني لخدمة ضيوف الرحمن، بينهم 15 فرداً يتحدثون بـ6 لغات.

وأوضحت الوكالة أن توفير هذا العدد يأتي للمحافظة على المداخل الرئيسية، ولمتابعة سير تنظيم الحشود وإدارتها، والتأكد من جاهزية وسائل السلامة داخل المسجد الحرام، وتهيئة جميع الممرات المؤدية إلى صحن الطواف؛ لاستقبال المعتمرين منذ الوصول حتى الحصول على الخدمة.

وأشار وكيل الرئيس العام، فايز الحارثي، أن هذه المهام تقوم بها كوادر وطنيّة مؤهلة ومدربة؛ لمتابعة سير عمليات الأمن والسلامة، وحماية الأفراد، ومتابعة أنظمة المرافق العامة، وذلك بالكشف المبكر عن جميع المخاطر، وفاعلية أنظمة الإطفاء، ومتابعة الصيانة الدورية لصناديق إطفاء الحريق، وأجهزة الإنذار بالمسجد الحرام.

وأفاد الحارثي بأنه تم توفير أكثر من 15 مراقباً أمنياً يتحدثون لغات أجنبية مختلفة؛ ما بين اللغة الصينية، واللغة السيريلانكية، واللغة الأوردية، واللغة الهوساوية، واللغة الفارسية، واللغة الإنجليزية، واللغة التركية؛ وذلك لخدمة قاصدي بيت الرحمن بأفضل شكل ممكن.

عبر 6 لغات.. 500 فرد أمني يخدمون ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام (صور)

عبر 6 لغات.. 500 فرد أمني يخدمون ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام (صور)

عبر 6 لغات.. 500 فرد أمني يخدمون ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام (صور)

وفق “أخبار 24”.

عبر 6 لغات.. 500 فرد أمني يخدمون ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام (صور)

جديد المحليات
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