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جديد المناطق > “أمانة الرياض” ترفع 4.4 مليون متر مكعب مخلفات الهدم والبناء خلال 2022
02/04/2023   1:28 ص

“أمانة الرياض” ترفع 4.4 مليون متر مكعب مخلفات الهدم والبناء خلال 2022

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رفعت الفِرَق الميدانية لأمانة الرياض، 4.4 مليون متر مكعب من مخلفات البناء والهدم خلال عام 2022م، وذلك في إطار خططها للحفاظ على البيئة الحضرية.

وأوضحت الأمانة في تقريرها السنوي حول أعمال رفع مخلفات البناء والهدم، أنها تستهدف تحسين المشهد الحضري، وتعزيز المظاهر الجمالية، وصولًا إلى بيئة حضرية مستدامة.

وأطلقت الأمانة في وقت سابق منصة إلكترونية بمسمى منصة ناقلات بهدف تنظيم وضبط حركة المعدات داخل المدينة، وتعزيز أعمال الرقابة على مخالفات الرمي العشوائي للمخلفات، وتشجيع الامتثال والالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية.

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وفق “أخبار 24”.

“أمانة الرياض” ترفع 4.4 مليون متر مكعب مخلفات الهدم والبناء خلال 2022

جديد المناطق
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