يبحث الكثير من الأشخاص عن مكان لقضاء أوقاتهم والاستمتاع بشرب القهوة في المقاهي الجديدة ضمن ظاهرة بالعاصمة يُطلق عليها “هبّة المقاهي”.
ويُلاحظ مع افتتاح أي مقهى جديد وجود طابور انتظار أطول من طابور الحصول على بطاقة الطائرة إلا أن المكان مختلف، وبعد فترة يتلاشى هذا الزحام بمجرد افتتاح مقهى آخر بمميزات جديدة.
وقال شاب لـ”أخبار 24″ إن المقاهي تعد متنفساً للشباب والشابات لذلك يلجؤون إليها، فيما رأى شخص آخر أن المقاهي أصبحت مكاناً للتغيير والبحث عن أشخاص جدد.
وذكر صاحب مقهى أن تأثير “الهبّة” والزحام الشديد على المقهى يجعل منه مكاناً مشهوراً أو وجهة للعملاء، كما أنه يختصر الوقت عوضاً عن اللجوء للتسويق عبر الدعاية على مدار شهور.
“هبّة المقاهي الجديدة”.. وظاهرة طوابير الانتظار في #الرياض https://t.co/UkGCSE6Vqc pic.twitter.com/S53tHCSSPk
— أخبار 24 (@Akhbaar24) April 1, 2023