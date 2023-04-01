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جديد المحليات > “رئاسة الحرمين” تطيب الحجر الأسود والكعبة المشرفة
02/04/2023   1:28 ص

“رئاسة الحرمين” تطيب الحجر الأسود والكعبة المشرفة

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طيّب الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وعدد من قيادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الحجر الأسود والكعبة المشرفة بدهن العود الفاخر.

ودأبت الرئاسة على تطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب، انطلاقًا من أهمية مكانة الحرمين الشريفين في هذا الدين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وحرصًا على تطبيق ما جاءت به الشريعة المطهرة.

وأوضحت أن تطييب الكعبة نص عليه الكتاب والسنة وفقاً لقوله تعالى: “وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ”، وقوله سبحانه: “ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ”.

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وفق “أخبار 24”.

 

“رئاسة الحرمين” تطيب الحجر الأسود والكعبة المشرفة

جديد المحليات
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