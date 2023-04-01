التعليم” تنشر جداول حصص الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثالث

نشرت وزارة التعليم، اليوم السبت، جداول حصص جميع المراحل الدراسية للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثالث، عبر قنوات عين ومنصة “مدرستي”.
وتنطلق الحصص اليومية لجميع المواد الدراسية في تمام الساعة 10 صباحاً خلال شهر رمضان، ثم يُعاد عرضها على مدار اليوم عبر منصة “مدرستي”، أو قنوات “عين” التعليمية.
ويمكن متابعة الجدول اليومي الخاص بالحصص، من خلال رابط قناة “عين” على موقع “يوتيوب.
جداول الحصص الدراسية للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثالث لكافة مراحل #التعليم العام، يبدأ البث المباشر الساعة 10:00 صباحًا خلال شهر #رمضان عبر #قنوات_عين و #منصة_مدرستي https://t.co/9nLAeReWng
— قناة عين (@iEN_tv) April 1, 2023
وفق “أخبار 24”.