كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن الخدمات الحكومية المجانية المقدمة لسكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بمحافظة جدة، مشيرةً إلى أن قيمة الإيجارات المدفوعة للسكان بلغت 589.5 مليون ريال.
ولفتت الإمارة إلى أن عدد الخدمات المقدمة منذ بداية الإزالة في أكتوبر الماضي حتى اليوم بلغ 102.6 ألف خدمة؛ شملت خدمات: السلاسل الغذائية، والدواء، والوجبات، ونقل العفش، وحليب الأطفال، ودفع الإيجارات.
وأضافت أن الخدمات تضمنت أيضاً توظيف 269 مواطناً ومواطنة، وتسكين 24.3 ألف أسرة، إلى جانب تسليم 794 وحدة إسكان تنموي.
وفق “أخبار 24”.