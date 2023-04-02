“التعليم”تطالب منسوبيها”الإداريين” بالمشاركة في إعداد ميثاق “الأداء الوظيفي”

طالبت وزارة التعليم منسوبيها “الإداريين” من الجنسين بالمشاركة في إعداد ميثاق الأداء الوظيفي في نظام “فارس”؛ بهدف فسح المجال للجميع للإدلاء بآرائهم لتمكين كوادرها من التخطيط لأدائهم، وتحسينه “إدارياً”.
وجاءت المطالبة بناءً على خطاب مدير إدارة الموارد البشرية المبني على تعميم مساعد وزير التعليم، لتطبيق إدارة الأداء الوظيفي لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية، ضمن جهود الوزارة لتمكين كوادرها البشرية ولإشراك الموظفين في التخطيط لأدائهم.
وحددت الوزارة الخطوات التي يمكن لمنسوبيها من الإداريين السير وفقها؛ للمشاركة في إعداد الميثاق؛ والتي تبدأ بدخول الموظف، كواجب وظيفي ملزم في الوقت المحدد للجميع، وتحت مسؤولية مباشرة على الموظف ورئيسة المباشر، يليها الدخول على إعداد ميثاق الأداء الوظيفي في نظام فارس، من قبل جميع الموظفين والموظفات، من شاغلي الوظائف الإدارية، عبر الدخول على حساب الموظف في نظام فارس ثم صلاحية الخدمة الذاتية للموظف ثم إدارة الأداء الوظيفي.
وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة تحديد الأهداف حسب المهام الفعلية التي يقوم بها الموظف، وألا تقل الأهداف عن 4 ولا تزيد على 6 أهداف، وعدم تدني الوزن النسبي للهدف الواحد عن 10٪ ولا يزيد على 40٪، وأن يكون مجموع الأوزان النسبية للأهداف يساوي 100٪. وفق “أخبار 24”.
وضمن الشروط التي افترضت الوزارة مراعاتها، كتابة الأهداف عن طريق اختيار “أخرى” من قائمة الأهداف المقترحة، وعند عدم وجود المسمى الوظيفي يمكن كتابته يدوياً باختيار “أخرى؛ وصولاً إلى إدخال الأهداف في نظام فارس وذلك متاح إلى نهاية شهر مارس.
وبعد إعداد الميثاق من قبل الموظف يرسل لحساب الرئيس المباشر في نظام فارس للموافقة عليه، انتهاءً بالاطلاع على صفحة إدارة الأداء بالوزارة، وتبليغ جميع شاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية وتوقيعهم بالعلم.