“السديس” يُعلن نجاح خطة الـ10 الأوائل من رمضان

أعلن الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، نجاح خطة الرئاسة خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك.
وأكد “السديس” أن ما شهده الحرمان الشريفان من تميُّز في الخدمات الميدانية والإدارية على الرغم من زيادة الأعداد المليونية في الحرمين، هو نتاج دعم سخي ولا محدود من القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه تيسير أداء النسك والعبادات فيهما.
ولفت إلى أن الحرمين الشريفين شهدا نقلة نوعية في مستوى الخدمات البشرية والتقنية، مما كان له الأثر الكبير في تحقيق أعلى نسبة رضا للقاصدين عن المنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين.
وأشاد بما تبذله الجهات الأمنية المشاركة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، ودورها الهام في الحفاظ على أمن وسلامة العمّار والزوار، مؤكداً عظم ومكانة الخدمات الجليلة التي تقدم من أجل سلامة القاصدين وتنظيم أدائهم النسك والعبادات بكل يسر وطمأنينة.
وقدم شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما يوليانه من دعم غير محدود للحرمين الشريفين وقاصديهما، موصيًا منسوبي الرئاسة ببذل الغالي والنفيس في سبيل الوصول إلى أعلى المستويات في خدمة الزُّوّار والعُمّار والمصلين.
وفق “أخبار 24”.