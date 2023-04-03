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جديد المناطق > إمارة عسير: نتابع حالة الطفلة “تولين”.. ونَقْلها حالياً خطرٌ عليها
03/04/2023   6:56 ص

إمارة عسير: نتابع حالة الطفلة “تولين”.. ونَقْلها حالياً خطرٌ عليها

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أعلنت إمارة منطقة عسير أمس الأحد أنها تتابع حالة الطفلة تولين -شفاها الله- بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدة أنه سيتم نقلها لتلقي العلاج بعد استقرار حالتها الصحية.

وأوضحت أن قرار إرجاء نقل الطفلة جاء بناءً على نتائج التقارير الطبية الخاصة بالطفلة “تولين” والتي أكدت أن نقلها في الوقت الحالي قد يعرض حياتها للخطر.

وكان جَدّ الطفلة قد ناشد أمير عسير الأمير تركي بن طلال، بإخلاء الطفلة طبياً للعلاج في مستشفى عسير المركزي لعدم توفر طبيب مخ وأعصاب للأطفال حيث تُعالج، وذلك عقب إصابتها بنزيف في المخ.  وفق “أخبار 24”.

إمارة عسير: نتابع حالة الطفلة “تولين”.. ونَقْلها حالياً خطرٌ عليها

جديد المناطق
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