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جديد المحليات > “النقل” ترصد 8.2 ألف مخالفة في مكة والمدينة خلال 10 أيام
03/04/2023   6:56 ص

“النقل” ترصد 8.2 ألف مخالفة في مكة والمدينة خلال 10 أيام

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رصدت الفِرَق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل 8.2 ألف مخالفة في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر إجراء 44 ألف عملية فحص ميدانية منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وتضمنت المخالفات تشغيل سائق حافلة دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتشغيل حافلات مزودة بدورات مياه غير صالحة للاستخدام، فيما تركزت مخالفات الشاحنات على تشغيل المركبة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وعدم مطابقة حواجز الحماية للمواصفات المحددة من الجهات ذات العلاقة.

فيما تركزت مخالفات سيارات الأجرة على عدم تجهيز السيارة بأي من التجهيزات الفنية، وعدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة، وممارسة النشاط دون الحصول على بطاقة تشغيل. وفق “أخبار 24”.

وأهابت الهيئة بجميع الناقلين الالتزام بتطبيق الاشتراطات والأنظمة التي تضمن تقديم خدمات نقل ذات جودة وأمان عاليَيْنِ، داعيةً جميع الراغبين في الاستفادة من خدمات النقل أو رفع البلاغات للاتصال على الرقم 19929 .

“النقل” ترصد 8.2 ألف مخالفة في مكة والمدينة خلال 10 أيام

جديد المحليات
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