“الموارد”: توطين محلات “الخياطة النسائية” لا يشمل “الرجال “.. و9 شهور للتصحيح

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن قرارات التوطين الصادرة أمس (الأحد) لا تطبق على محلات الخياطة النسائية التي يعمل بها رجال لخدمة النساء، وتطبق على التي يعمل بها نساء لخدمة النساء، مشيرة إلى أنها منحت 9 أشهر مهلة للتصحيح.
وبينت أن القرار يسري على جميع منافذ الخدمة لمنشآت القطاع الخاص العاملة في السوق في محلات التزيين النسائي ومحلات الخياطة التي يعمل بها نساء لخدمة النساء، ويشمل كلا من تفصيل وخياطة الملابس النسائية والصالونات النسائية.
وأكدت أن العاملين السعوديين المطلوب تواجدهم في المنفذ والذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية لأداء عمل بصورة رئيسية مقابل أجر، من الممكن أن تكون عقودهم بأي نمط عمل كامل أو جزئي أو مرن بالساعة حسب الشروط المحددة.
وأشارت إلى أن نسبة التوطين في المهن الإدارية هي كامل العاملات فيها في وظائف مديرة الفرع، ونائبتها ومشرفة موارد بشرية ومشرفة قسم ومحاسبة زبائن والاستقبال وخدمة العملاء وأمينة مستودع والمبيعات.
وتضمن القرار في المهن الفنية: نسبة موظفة سعودية واحدة في إحدى المهن الفنية للمنافذ التي يعمل بها 10 عاملات غير سعوديات فأكثر في المهن الفنية، في مهن الخياطة والمكياج والعناية بالشعر والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج والعناية بالبشرة. وفق “أخبار 24”.
أما المهن المستثناة من التوطين فهي عاملات النظافة والعناية بالأظافر، والعناية بالجسم والنقل والتوصيل، لافتتة إلى أن مهلة التصحيح 9 أشهر بدأت اليوم بالقرار الوزاري وتنتهي في 11 /6 / 1445هـ، وعلى المنشأة العمل خلالها على تطبيق وتنفيذ نسب التوطين المستهدفة، تجنباً لتطبيق العقوبات.