أمانة مكة تعلن جاهزية المواقف لاستقبال المعتمرين خلال فترات الذروة في رمضان

أكد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني أن الأمانة هيّأت مواقف حجز السيارات الموجودة على مداخل مكة المكرمة، والتي يتم تشغيلها من قبل إدارة المرور لحجز وإيقاف السيارات الصغيرة الخاصة بالمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة.
وأشار زيتوني إلى أن التهيئة شملت مواقف، طريق مكة – جدة السريع، وطريق مكة المكرمة – المدينة المنورة السريع، وطريق مكة – الطائف الكر، وطريق مكة – الطائف السيل، وطريق الليث.
وأفاد بأنه تم تجهيز جميع مرافق تلك المواقف، إذ يحتوي كل موقف على دورات مياه عامة للرجال وأخرى للنساء وملاحق واستراحات مظللة للزوار، كما يوجد في تلك المواقف عدد من مضخات المياه ووحدات التكييف المركزية والمولدات الأساسية والاحتياطية.وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الأمانة تستغل جميع الإمكانيات المتاحة لها من أجهزة ومعدات وقوة بشرية، وتعمل على جاهزية المرافق العامة والخدمات البلدية كافة، وشكّلت العديد من الفرق الميدانية لتفقد احتياجات تلك المرافق، لأجل أن تكون في جاهزية تامة طوال فترة الموسم.